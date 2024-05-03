Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan, Japonya ve Çin'deki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'de koşulacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.