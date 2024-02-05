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Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.

Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük , bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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