Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.Kaynak: AA