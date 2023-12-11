VakıfBank'ın smaçörü Bianka Busa: VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir VakıfBank'ın smaçörü Bianka Busa: VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir
İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.

Kaynak: AA