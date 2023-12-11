İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.
Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.
Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.Kaynak: AA
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