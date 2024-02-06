Ziraat Türkiye Kupası 16. turunda, VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
15. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Paoletti kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Emir Tintiş'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Yılport Samsunspor etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin uzaktan sert şutunda kaleci Sirigu uzanarak topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Teklic'in kale sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Lasagna topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski son anda uzanarak gole engel oldu.
İkinci yarı
68. dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Sirigu'nun yanından filelerle buluştu: 0-1
71. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Eyyseric ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan gelen Biraschi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
89. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Paoletti, bekletmeden sert bir vuruşla topu üst köşeden filelerle gönderdi: 2-1
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 62 Veseli), Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Teklic (Dk. 62 Emre Mor), Kourbelis (Dk. 83 Bertolacci), Rohden (Dk. 62 Eyyseric), Lasagna (Dk. 71 Güven Yalçın), Can Keleş, Paoletti
Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan (Dk. 66 Mustafa Ali Özbaskıcı), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola (Dk. 46 Soner Gönül), Muhammed Gümüşkaya, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Schindler, Mouandilmadji, Dimata (Dk. 66 Berhan Deniz)
Goller: Dk. 68 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 71 Biraschi, Dk. 89 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Emir Tintiş, Dk. 44 Kourbelis, Dk. 90+3 Şota Arveladze (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük)Kaynak: AA