Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

89. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Paoletti, bekletmeden sert bir vuruşla topu üst köşeden filelerle gönderdi: 2-1

68. dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Sirigu'nun yanından filelerle buluştu: 0-1

45+1. dakikada Teklic'in kale sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Lasagna topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski son anda uzanarak gole engel oldu.

Newcastle United'dan Christian Atsu için anma mesajı

Newcastle United'dan Christian Atsu için anma mesajı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.