Washington

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın yeni ödeme sistemi FedNow'ı başlattığı aktarıldı.

Açıklamada, bankalar ve her büyüklükteki kredi birliklerinin, yılın herhangi bir gününde, günün herhangi bir saatinde müşterileri için anında para transferi yapmak amacıyla bu sisteme kaydolabileceği ve bunu kullanabileceği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Mali Hizmet Bürosu'nun yanı sıra 35 banka ve kredi birliğinin halihazırda FedNow'u kullandığı belirtilen açıklamada, ayrıca 16 hizmet sağlayıcının bankalar ve kredi birlikleri için ödeme işlemlerini desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sistem tamamen kullanıldığında anlık ödemelerin tüketiciler ve işletmelere önemli faydalar sağlayacağı, bireylerin maaş çeklerini anında alıp aynı gün kullanabileceği ve küçük işletmelerin nakit akışlarını işlem gecikmeleri olmadan daha verimli bir şekilde yönetebileceği ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin açıklamasında, "Fed, gelecek yıllarda günlük ödemeleri daha hızlı ve daha uygun hale getirmeye yardımcı olmak için FedNow hizmetini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Powell, zamanla daha fazla bankanın bu yeni aracı kullanmaya başlamasıyla bireylerin maaş çeklerini hemen alabileceğini veya şirketlerin faturaları ödendiğinde anında fonlara erişimlerinin sağlanabileceğini aktardı.

Fed, 2019'da ABD'de ödemelerin daha hızlı yapılmasını sağlamak için FedNow adlı anında ödeme hizmetini geliştireceğini duyurmuştu.

AA