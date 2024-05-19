Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçında Fransa ile Türkiye karşılaştı.

Voleybolseverler, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

İlk sete hızlı başlayan "Filenin Sultanları", ilk dakikalarda rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Daha sonraki bölümde Fransa'nın sayılarına engel olamayan ay-yıldızlılar, molaya 11-7 üstün girdi. Bir ara hücumdaki etkisini artırarak 6 sayılık farka ulaşan (10-16) "Filenin Sultanları", ilk seti etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 25-19 önde tamamladı. 0-1.

İkinci sette de üstünlüğü sürdüren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında 11 sayılık farka ulaştı: 9-20. Fransa'nın setin sonlarında farkı kapatma çabası karşısında savunmada istediğini yapamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setin başında 7-2 geriye düşünce başantrenör Daniele Santarelli, mola aldı. Mola dönüşü farkı kapatan ay-yıldızlı takım 9-9'luk eşitlikten sonra öne geçti: 11-9. "Filenin Sultanları" üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Türkiye'den 4'te 2

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmiş, İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Bu sezon lige 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Fransa ise daha sonraki maçlarında Polonya'ya 3-0 yenildi, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele verdiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.

"Antalya ayağını iki galibiyetle kapatmış olduk"

Milli takımın pasörlerinden Cansu Özbay, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Cansu Özbay, VNL Antalya etabını seyircinin önünde galibiyetle tamamladıklarını belirtti.

Rakip karşısında net, 3-0'lık skor elde ettiklerini vurgulayan Cansu, "Antalya ayağını iki galibiyetle kapatmış olduk. Öncelikle buraya gelen, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onların desteklerini hissetmek bizim için çok önemli. Şimdi Arlington'a gidip VNL'ye orada devam edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum çünkü hepimiz çok iyi oynadık." değerlendirmesini yaptı.

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalya seyircisi önünde galibiyetle taçlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kenetlenip kaçı kazanmanın önemli olduğunu ve bugün bunu başardıklarını vurgulayan milli takımın smaçörlerinden Derya, "Şu anda biz sıralamada dünyanın birinci takımıyız. Bence bizim Türkiye'mizin taraftarı da dünyanın birinci taraftarı. Özellikle maçlarımızı Antalya'da oynamak mükemmel çünkü seyircinin enerjisi, desteği inanılmaz." diye konuştu.

Öte yandan, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Filenin Sultanları"nın Fransa ile yaptığı maçı, eski Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Antalya Valisi Hulusi Şahin de takip etti.