Ligde 37. haftanın perdesi, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında oynanan kritik derbiyle kapandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 96'ya çıkardı ve sarı-kırmızılı takımla arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 38. haftasında 99 puanı bulunan lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak.

Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Fatih Karagümrük küme düştü

Ligin 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Bu sonuçla 37 puanda kalan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalarak puanını 37 yapan Siltaş Yapı Pendikspor'un da kümede kalma ihtimali çok azaldı. İstanbul temsilcisinin küme düşmemesi için sezonu MKE Ankaragücü ile aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son maçlar öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından Pendikspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor takımlarından 2'si daha küme düşecek.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 2-2

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-0

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-1

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

38. hafta

Ligin 38. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)