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Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlandı

İSTANBUL (AA) - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

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