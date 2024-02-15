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Okan Buruk: Galatasaray armasını bir kupayla taçlandırmak istiyoruz

Okan Buruk: Galatasaray armasını bir kupayla taçlandırmak istiyoruz

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-68 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet'ten sonra Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final bileti alan son takım oldu.

Üçüncü periyotta Melih'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkaran (41-32) Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in art arda 3 sayılık basketleriyle 25. dakikayı 49-42 üstün geçti. Guduric, Motley ve Tarık'la farkı 14 sayıya yükselten (62-48) konuk ekip, periyodu 62-51 önde bitirdi.

Aliağa Petkimspor'un Zoriks, konuk ekibin Sertaç'la etkili olduğu ilk 5 dakikalık bölümü 14-10 önde geçen Fenerbahçe Beko 'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 7. dakikada 17-14 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip periyodu 22-21 önde tamamladı.

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