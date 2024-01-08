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Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 Avrupa Ligi maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe Beko 'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

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