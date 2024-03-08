UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile başkent Brüksel'de bulunan Lotto Park'ta karşılaştı.

İlk yarı

16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.

36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe büyük avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası, 15 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

Batshuayi, gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, gollerine devam etti.

Bu sezon Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 6 golü bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Konferans Ligi'nde de 5 gol atmayı başarmıştı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında takımının ilk golünü kaydetti.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla geldi.

90. dakikada Mert Hakan'ın ortasında meşin yuvarlak, ceza sahası içinde rakip oyuncunun eline çarptı ve hakem korneri işaret etti.

Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Çağlar oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. dakikada kendisini yere bırakan Çağlar, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyundan alındı.

Tecrübeli savunmacı, 35. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Fred de değişiklik istedi

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred Rodrigues de karşılaşmayı tamamlayamadı.

Uzun süreli sakatlığının ardından ilk defa ilk 11'de maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 65. dakikada kenara değişiklik istediği yönünde işaret yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 68. dakikada Fred'i oyundan alarak, yerine Krunic'i oyuna dahil etti.

Krunic cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Rade Krunic, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Milan'da oynadığı dönemde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi.

Rade Krunic, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Oosterwolde stopere geçti

Çağlar Söyüncü'nün sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından kalan bölümde savunma bölgesinde sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

Oosterwolde'den boşalan sol bek pozisyonuna ise Ferdi Kadıoğlu geçti.

Öte yandan Oosterwolde, bu sezon 2 golünü de Avrupa kupalarında kaydetti. Hollandalı futbolcu, ilk günü Twente ile oynanan karşılaşmada atmıştı.

Amoura rövanşta cezalı duruma düştü

Union Saint-Gilloise'ın Cezayirli oyuncusu Mohamed Amoura, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan hücum oyuncusu, 45. dakikada sarı kart gördü.

Üçüncü sarı kartına ulaşan Amoura, Kadıköy'deki müsabakada görev yapamayacak.

Meşale ve havai fişekler nedeniyle oyun durdu

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın hemen başında sahaya meşaleler ve havai fişekler atıldı.

Hakemin başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atılan maddeler nedeniyle Joao Pinheiro maçı durdurdu ve anons yapıldı.

Kale arkasının temizlenmesinin ardından oyun kaldığın yerden devam etti.