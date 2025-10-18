İSTANBUL (AA) - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı.

Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibi, Kadıköy deplasmanında iyi bir sonuç elde ederek alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Taraflar son olarak 2023-2024 sezonunda karşılaşırken Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 16 puan mücadelesinin 11'ini kazanırken Fatih Karagümrük, 1 maçta galibiyetle ayrıldı

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.

İlk maçı Fatih Karagümrük kazandı

İki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı, kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 15 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

7 karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 7 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü maçı 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi, sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.





Muhabir: Metin Arslancan