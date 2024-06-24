Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor

Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe , 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak.

Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.