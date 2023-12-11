Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) gönderdiği mektupta eski Süper Lig hakemi Serkan Çınar'ın Türk hakemliğine ilişkin özenle soruşturulması gereken birtakım açıklamalarda bulunduğunu, başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılması gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde, Burak Kızılhan'ın TFF yönetim kuruluna gönderdiği mektup paylaşıldı.

Mektupta Burak Kızılhan, 4 Aralık 2023 tarihinde SkySpor Kanalı’nda yayımlanan Youtube programında Serkan Çınar'ın, Türk hakemliğine ilişkin özenle soruşturulması gereken birtakım açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Serkan Çınar, 2018-2019 sezonu Süper Lig'in 32. haftasında görev aldığı Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakasına atıfta bulunarak maç esnasında VAR ile arasında geçen diyalogları ve devamında yaşananları açıklayarak yalnızca bir örnekle Türk hakemliğine ilişkin kronik sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Çınar, görev yaptığı müsabaka esnasında VAR tarafından penaltı incelemesi için çağrıldığını ve kendisine izletilen görüntüler ile yayına verilen görüntülerin farklı olduğunu açıklamıştır."

"Tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, iddialarımızı ispatlar niteliktedir"

Kızılhan, Süper Lig kulüplerinin, eski FIFA kokartlı hakemlerin ve son olarak Serkan Çınar’ın açıklamalarının ardından hala ciddi bir soruşturma başlatılmamasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, mektupta ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Söz konusu müsabakanın VAR hakemleri incelendiğinde kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı kişiler olduğu görülmektedir. Serkan Çınar'ın açıklamalarından, VAR odasındaki hakemlerin müsabaka sonucuna nasıl etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır. Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları için kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün bir gerçek haline gelmektedir. Tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, iddialarımızı ispatlar niteliktedir. Nihayetinde, son aylarda kamuoyunun gündemine gelen ciddi boyuttaki iddialar karşısında Sayın Federasyonunuzun harekete geçmesini, başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz."

Kulübün internet sitesinde Serkan Çınar'ın programda yaptığı açıklamalara da yer verildi.