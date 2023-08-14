Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Maribor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, idmanda aldığı darbe sebebiyle kafasından yaralandı ve sosyal medya hesabından, "İlk gün hediyesi hoşbulduk Fenerbahçe." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, takımla ilk antrenmana çıktı.

Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.