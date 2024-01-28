Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

12. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Morutan, soldan savunmanın arkasına sarkan Cephas'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza alanı içinde kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Mert Müldür'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği sert ortada, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahale edemediği meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1

27. dakikada sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Szymanski'nin kale sahası içine gönderdiği ortada Dzeko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasında topla buluşan Dzeko'un karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Meşin yuvarlağı kapan Tadic, Dzeko'yla verkaç yapıp kale sahası önünden şutunu çekti, savunmadan dönen topu penaltı noktası üzerindeki Cengiz Ünder yerden bir vuruşla köşeden filelere gönderdi: 2-1

35. dakikada MKE Ankaragücü tehlikeli geldi. Sol kanattan atılan uzun pasta sağ çizgide topla buluşan Morutan, ceza yayı önüne gelerek sert vurdu, kaleci Livakovic'in de müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

42. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Krunic'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Tadic, ceza sahası önüne gelip uzaktan çok sert vurdu, kaleci Bahadır güçlükle gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Yüksek son çizgiye inip penaltı noktasındaki Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

89. dakikada orta sahada topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına hareketlenip Batshuayi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda, savunmaya da çarpan top kaleci Bahadır'da kaldı.

90+2. dakikada Batshuayi'nin pasında kendi yarı sahasında topla buluşan Emre Mor rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, kaleciden seken top yine Emre'de kaldı. Emre bir kez daha vurdu ancak savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cengiz gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.

Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.

Çağlar tribünden takip etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden takip etti.

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen milli stoperin, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

9 maç sonra mağlup duruma düştü

Fenerbahçe, bu sezon ligde 9 maç sonra yenik duruma düştü.

Son olarak Fatih Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, tıpkı o maçtaki gibi MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçmeyi bildi.