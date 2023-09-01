ENSCHEDE (AA) - İsmail Kartal, De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstanbul'da 5-1 kazandıkları maçın rövanşında, rakibin maça daha motivasyonlu mücadele ettiğini belirten Kartal, "Biz sadece oyunumuza konsantre olmalıyız, kendi işimizi yapmalıyız diye oyuncularımızla konuştuk ama maalesef ilk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük. Biz bunları istemiyoruz ve böyle bir şey olacağını tahmin de etmiyordum ama bunlara alışmalıyız, bu tip maçları bundan sonra da oynayacağız. Bunların olmaması gerekiyor, bunları ben teknik direktör olarak kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mutlu olduğunu ifade eden Kartal, şöyle devam etti:

"Sonuçta ikinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini söyledim. Biz buraya futbol oynamaya geldik, işimizi yapalım, gol yiyebiliriz, gol atabiliriz ama biz 'futbol oynayacağız' dedik. Rakibin provokasyonlarına gelmeden daha sakin kalarak yaptığımız bir değişiklikle de daha sonra yaptığımız hamlelerle de oyunu zaman zaman elimize geçirdik, zaman zaman rakibe verdik, kontrollü oynamaya çalıştık. Burada da bu akşam kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak kazandırdığımız ülke puanlarından dolayı mutluyum. Namağlup bir şekilde Avrupa kupalarında geçen sene bir maç, bu sene 6 maç kazanan Fenerbahçe, 7 maç üst üste kazanan takım olduğumuz için de çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum.

Planımız tuttu, kazandık. Kazandığımız için de oyuncularımı tebrik ederim. Bundan sonraki maçlarımızda da bu böyle olacak. Bazı maçları oyunu tutmak için oynayacağız, bazılarını direkt kazanmak için oynayacağız. Bu akşamki maç böyle bir maçtı.2,5 gün sonra oynayacağımız maçı da düşünerek bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Bizim planlarımızın içinde bu her zaman olacak."