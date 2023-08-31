Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde gruplara kaldı.

Milli sporcu Yasir Kuduban, Sivas'tan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor

Milli sporcu Yasir Kuduban, Sivas'tan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.