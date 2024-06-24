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Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.

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