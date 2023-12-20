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Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.

50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

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8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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