Haber: Mert Osman Erman

Şirketin web sitesindeki bazı kiralama fiyatları, başlangıçta düşük değerli Avustralya doları yerine ABD doları cinsinden gösterildi, ancak bu başlangıçta belirtilmedi.

Bu durum, bazı müşterilerin konaklamaları için beklenenden daha fazla ödeme yapmalarına neden oldu.

Airbnb özür diledi ve "fiyat şeffaflığına" bağlı olduğunu belirtti.

Ceza, Airbnb'nin Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında Avustralya kullanıcılarına yanıltıcı veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu kabul etmesinin ardından Çarşamba günü Avustralya Federal Mahkemesi tarafından verildi.

Kısa süreli kiralama şirketi, etkilendikleri tazminat ödemeyi kabul etti, bu da ekstra A$15 milyon civarında bir maliyet oluşturabilir.

Airbnb web sitesinde bazı kiralama türleri için Avustralyalı müşteriler, başlangıçta dolar işaretinin göründüğü ancak bunun ABD doları bir rakam olduğuna dair herhangi bir belirtilmenin olmadığı bir fiyat gördüler.

Bu durum, son rezervasyon ekranına kadar devam etti, burada USD küçük puntoyla görüntülendi.

Sorunun, 70,000 rezervasyonu ve 63,000 tüketiciyi etkilediği düşünülüyor.

Airbnb, Avustralyalı tüketicilerin ABD doları cinsinden ücretlendirildiği konusunda endişelerini dile getiren 2,000'den fazla şikayet aldı ve mahkeme, bu tüketicilerden bazılarının fiyatların ABD doları cinsinden gösterilmesi için manuel olarak seçim yapmadıkları halde, bunu yaptıklarına dair yanıltıldıklarını tespit etti.

Dava açan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, müşterilere başka bir para birimindeki rezervasyon maliyetini görmeyi manuel olarak seçmemişlerse, fiyatların Avustralya doları cinsinden gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Komisyon, cezanın "Airbnb gibi büyük dijital platformlara, Avustralya Tüketici Hukuku'na uymaları ve tüketicileri yanıltmamaları gerektiği konusunda güçlü bir sinyal gönderdiğini" söyledi.

Komisyonun başkanı Gina Cass-Gottlieb, "Etkilenen tüketiciler nihayetinde o dönemdeki mevcut USD/AUD döviz kuru nedeniyle beklediklerinden önemli ölçüde daha fazla ödeme yaptılar. Bazı kullanıcılar ayrıca yabancı bir para biriminde ödeme yapmanın sonucu olarak bankalarına ek ücretler ödedi" dedi.

Müşteri tazminatına hak kazanan kişilerin Airbnb tarafından önümüzdeki 45 gün içinde iletişime geçileceği, ancak etkilendiklerini düşünen ve bu tarihe kadar kendilerinden haber almayan kişilerin şirketle iletişime geçebilecekleri belirtildi.

Dünya çapında faaliyet gösteren Airbnb, dolar kullanan ülkeler için fiyatların gösterilme şeklini, para birimini gösteren üç harfli bir kodun tümü boyunca görüntülenmesini sağlayacak şekilde değiştirdiğini söyledi.

Airbnb'nin Avustralya ve Yeni Zelanda Ülke Müdürü Susan Wheeldon, özür diledi ve sadece "küçük bir yüzde" Avustralya kullanıcısının etkilendiğine inanıldığını, ancak şirketin "bunu yaşamış olmaktan hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Sorunun düzeltilmiş olduğunu ve "son ödeme miktarının konukların rezervasyon yapmaya devam etmek isteyip istemediklerini onayladıkları noktada, USD dahil olmak üzere ilgili para biriminin kodunu açıkça gösterdiğini" ekledi.