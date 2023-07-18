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Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

İdmana sakatlıkları bulunan Joshua King, Samet Akaydın ve Lincoln Henrique katılmadı. Yeni transferlerden Dusan Tadic de kişisel eşyalarını toplamak için ülkesine gittiği için antrenmanda yer almadı. Sırp futbolcunun yarın İstanbul'a geleceği bildirildi.

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

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