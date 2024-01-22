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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Namağlup lider Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki fark açılıyor

Namağlup lider Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki fark açılıyor

Fenerbahçe 'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred , en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

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