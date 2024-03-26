Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Can Gebetaş, kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın yıllardır anlatmaya çalıştıkları adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğinde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini etkilediğini defalarca belirttiklerini aktaran Gebetaş, "Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir." ifadelerini kullandı.

MHK'nin söz konusu karşılaşmanın hakemine 1, VAR hakemine ise 2 hafta görev vermediğini hatırlatan Gebetaş, şöyle devam etti:

"Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir. Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir."

Gebetaş, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyor, bu konuda bir açıklama beklediğimizi, sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." yorumunda bulundu.