İstanbul

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk için çok güçlü bir kadro kurduğunu belirterek, "Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Biz şampiyon olmak için savaşıp, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, transfer süreci ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Kulübün kadroya dahil ettiği son isim olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma güç katacağını dile getiren Fred, "Kendisi çok iyi bir kaleci. Ben ve takıma yeni katılan diğer oyuncular gibi buraya takıma yardım etmeye geldi. Aslında herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor ve hepimiz takıma katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu sene güçlü bir takım oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Biz şampiyon olmak için savaşıp elimizden geleni yapacağız. Umarım bizim için iyi bir sezon olur ve istediklerimizi başarabiliriz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu, kendisinin transferinde Başkan Ali Koç'un ve yönetim kurulunun büyük çabasının olduğunu da vurgulayan Fred, Türkiye'nin de çok güzel bir ülke olduğunu ve şu ana kadar geçirdiği günlerden büyük keyif aldığını ifade etti.

"Başka Türk takımlarının da ilgisi vardı"

Transfer sürecinde Fenerbahçe dışında birçok kulübün kendisine ilgi gösterdiğinin altını çizen Fred, şöyle devam etti:

"Transfer sürecinde başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. Sadece Türk takımlarının değil farklı ülkelerden ve İngiltere'den de ilgi vardı. Fenerbahçe bana gelip kafalarındaki proje ve hedefleri anlatınca buraya gelmek istedim. Bana sunulan proje ve hedefler çok hoşuma gitti. Bu transfer döneminde çok ciddi şekilde yaklaştılar. Taraftarlar da benim bu kararı vermemde etki etti. Çok mutluyum bu tercihi yaptığım için. Taraftarlarımız harikalar. 90 dakika boyunca destekliyorlar. Bu durum da benim çok hoşuma gitti ve umarım sezon boyu devam eder."

Brezilyalı futbolcu, bir basın mensubunun "Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, sizi kaç kez aradı?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Demin de söylediğim gibi ilgilenen başka kulüpler de vardı. Ama bu süreci menajerim üzerinden yürütüp teklifleri menajerim üzerinden ilettiler. Menajerim bu teklifleri bana iletti. Kaç kez aradılar bilmiyorum. Teklif olduğu doğru ama ben buraya, bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim."

Fenerbahçe formasıyla ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmasına karşın golün iptal edilmesi hakkında da konuşan Fred, şunları söyledi:

"Maalesef attığım gol iptal edildi. Çok güzel bir goldü. Eğer sayılmış olsaydı benim için iyi bir başlangıç olurdu. Ama önemli olan gol değil, bizim 3 puan almamızdı. Zor bir maçtı, rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Zaman zaman savunma hattını 5'lediler. Onlar da kazanmayı çok istiyorlardı. Ama biz takım olarak iyi bir maç çıkardık ve galibiyeti aldık. Benim çok maç ritmim yoktu ve 90 dakika oynamak istememe rağmen bu mümkün değildi. Yavaş yavaş ritmimi kazanacağımı, buradaki hava şartlarına alışacağımı düşünüyorum. Maç maç giderek en kısa zamanda yüzde 100'e ulaşacağımı düşünüyorum.

"Bu turnuvayı (UEFA Avrupa Konferans Ligi) tabii ki kazanmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Twente karşısında alınan 5-1'lik galibiyeti ve sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki kupa şansını da değerlendiren Fred, "Twente karşısında oynadığımız maç bizim açımızdan iyiydi. Twente iyi bir takım ve 1-0 öne geçtiler. Biz sonrasında sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler bizim için daha kolay oldu. Oyunu kontrol edip istediğimiz sonucu alabildik. Ama hiçbir şey bitmiş değil. İkinci maçın zor olacağını düşünüyorum, turu geçmek istiyoruz. Bu turnuvayı tabii ki kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefler. Bu turnuvada da farklı bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Fred, daha önce Fenerbahçe forması giyen Alex, Roberto Carlos ve Deivid gibi futbolcuların çok önemli işler yaptığını, kendisinin de onlar gibi kulüp tarihinde önemli bir oyuncu olarak kupalar kazanmak istediğinin altını çizdi.

Transfer sürecinde sportif direktör Mario Branco ile görüştüklerini ve Fenerbahçe'nin proje ve hedeflerinin kendisinin gelmesindeki en önemli sebeplerden olduğunu hatırlatan Fred, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden birisi, kulübün hedeflerini bana iyi bir şekilde açıklamaları oldu. (Sportif direktör yardımcısı) Okan Özkan da Manchester'a gelmişti. İkisiyle çok fazla konuşma fırsatı bulduk. Kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini bana söylediler. Ben de 30 yaşındayım ve hala çok hırslıyım, birçok kupa kazanmak istiyorum. Bu kulübün kazanmak istemesi ve güçlü bir takım kuracak olması, benim buraya gelmemi sağlayan baş sebeplerden birisi oldu."

Oyuncular olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineleyen Fred, "Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz sporcular ve camia olarak bunun farkındayız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu hem biz sporcular hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için çok önemli. Biz doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yolda yönetimimiz, takımımız taraftarımız birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz. Umarım bizim için güzel bir sezon olur." diyerek sezon sonundaki hedefleri de aktardı.

Oyun sistemi ve takım arkadaşlarına alışmasının zaman alacağını, ancak bunu kısa sürede atlatacağını ifade eden Fred, şöyle devam etti:

"Oynadığım ilk maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama takım arkadaşlarımı tanımak ve oynadığımız oyun sistemine alışmak için zaman gerekiyor. Yavaş yavaş bunu atlatacağımı düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi olacağımızı biliyorum. Saha içindeki uyumu şu şekilde açıklıyorum, hepimizin kazanma isteği, hırsı var. Takım olarak aynı hedef doğrultusunda savaşıyoruz. Bu kazanma isteği de saha içindeki uyumu sağlıyor. Şampiyon olmak için camia olarak birlik olmuş durumdayız. Bizim için kimin oynayıp, kimin gol attığının önemi yok. Takım kazandığında hepimiz kazanıyor. Herkes bunun bilincinde ve ben de buna yardım etmeye geldim."

Fred, son olarak Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır'a iyi şanslar dilediğini ve orada yaşayabileceği bazı bölgeler önerdiğini de sözlerine ekledi.

AA