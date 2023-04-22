İstanbul

Fenerbahçe Televizyonunda röportajı yayımlanan Arda Güler, Süper Lig'de 6 maçlarının kaldığını hatırlatarak, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz." dedi.

Genç futbolcu, son haftalardaki maçlarını son andaki gollerle kazanmaları hakkında, "Son dakikalarda gelen goller bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamamız gerekiyor ki taraftarlarımız rahat rahat maç izlesinler, biz de rahat rahat oynayalım. Aynı zamanda bu, bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Her maçlarına final gözüyle baktıklarını anlatan Arda Güler, "Böyle baktığımız için de bazen son dakika golleri geliyor. İnanıyoruz, inşallah hedefe ulaşacağız. Beşiktaş maçı bizim için zor maçtı. O mağlubiyet üzücü oldu ama ondan sonra büyük takım gibi reaksiyon vermemiz gerekiyordu ve son oynadığımız maçlar bunun göstergesi. Takım içinde inanç çok konuşuluyor. Önce bizim inanmamız lazım. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu inancı sürdürürsek, yapacağımıza inanıyoruz. Medipol Başakşehir maçı hak ettiğimiz bir galibiyetti ve sonrasında herkes çok mutluydu. Son dakika golüyle de bu mutluluğumuz katlandı." diye konuştu.

"Destekleri karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum"

Arda Güler, futbolseverlerin kendisine verdiği desteğin farkında olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Destek, her oyuncu için önemli ama özellikle benim gibi genç oyunculara bu durum çok fazla öz güven veriyor. Taraflı tarafsız herkes tarafından çok seviliyorum. Bunun için tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu desteklerini karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Takım içindeki herkesle aram çok iyi. Hepsi bana çok yardımcı oluyor. İlk senem, bazı şeyleri ilk defa yaşıyorum. Aynı zamanda ağabey, arkadaş ve kardeş gibi davranıyorlar. Kimseyle hiçbir problemim yok. Bana çok çalışmam gerektiğini herkes söylüyor. Karakterimin çok düzgün olduğunu ve böyle devam etmem gerektiğini belirtiyorlar."

"Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum"

Arda Güler, genç yaşına rağmen üzerinde herhangi bir baskı hissetmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Keyif almaya çalışıyorum. Bunlar küçüklük hayallerimdi. Futbol oynamak benim için çok büyük mutluluk kaynağı. Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. İlk başlarda 'Üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım?' diye ben de korkuyordum ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor. Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbolla doğdum. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Özellikle iç saha maçlarında futbol oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Her zaman çalışmamız lazım. İdmanlardan sonra yaptıklarımıza devam etmemiz lazım. Sürekli çalışıyorum. Beni var eden şeyler var ve bunları daha mükemmel yapmalıyım. Bunları 1-2 kere yapmak yetmiyor. Her zaman çalışıyorum ki bunları her zaman yapabileyim."

Yaptığı çalışmalarla kendisini sürekli hazır tutmaya çalıştığını aktaran genç futbolcu, "İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklükten itibaren Alex'i çok fazla izledim. Mesut ağabeyi çok izlemiştim. Şimdi Odegaard ve De Bruyne'yi çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular. Futbolu izlemek, futbolla ilgili sohbet etmek de çok keyifli. Dünya futbolunu takip ediyorum. Bizim de modern futboldaki yeniliklere adapte olmamız gerekiyor. Belki yapacağım her hareket küçükler tarafından örnek alınacak. O yüzden çok daha fazla dikkatli olmam lazım. Ben de küçükken birilerini örnek alıyordum. Şimdi de onlar beni örnek alıyorsa, çok mutlu oluyorum. İnşallah onlar da hayallerine kavuşabilirler." diye konuştu.

Arda Güler, kariyerinde attığı en iyi golle ilgili soruyu, "Bu zamana kadar attığım en önemli gol, Dinamo Kiev maçındaki golümdü. O gün gruptan da lider çıkmıştık. Takım içinde de Miha Zajc'ın Karagümrük'e attığı gol, çok önemli ve anlamlıydı." şeklinde cevaplandırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan kendilerine inanmaya devam etmelerini isteyen genç futbolcu, "Biz inanıyoruz ve yapabileceğimizi de biliyoruz. Onların inancını da hissediyoruz. Sadece bu desteğe devam etmelerini istiyoruz. Destekleri ile daha iyi takım oluyoruz. Genç kardeşlerim de her zaman çalışmaya devam etsinler. Bazen hayatta zor zamanlar oluyor. Hayallerine olan inançları azabilir ama çok çalışmaya devam ederlerse o günler herkes için gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA