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Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe , hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

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