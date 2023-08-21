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Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Twente ile ilk maçı 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.

Twente, 76. dakikada Sem Steijn ve uzatmalarda Jasper Schendelaar'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçları için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu

İSTANBUL (AA) - Ligin 2. hafta karşılaşmasında Twente, Michal Sadilek'in 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, PEC Zwolle, 33. dakikada Ferdy Druijf'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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