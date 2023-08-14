Haber: Beyza Betül Cihan
Ancak genç futbolcunun antrenmandan aldığı sonuç kafasında oluşan darbe, taraftarlarını endişelendirdi. Cengiz Ünder, yaşadığı bu anıyı sosyal medya hesabında paylaşarak "Hoşbulduk Fenerbahçe" mesajıyla duyurdu.
Sosyal medya platformlarında, Cengiz Ünder'in kafa bölgesindeki kan varlığını gösteren bir hikaye paylaşımı, taraftarlar arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Bir parça bu duruma espriyle yaklaşırken, bazı taraftarlar ise "daha taksidi bitmedi" şeklinde yorumlar yaparak genç futbolcunun Fenerbahçe kariyerine göndermede bulundu.