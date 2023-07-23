Türkiye'de bir otomotiv markası tarafından 'ilk' kez hayata geçirilen 'Otomobil Abonelik Sistemi' ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yöntemlerinin en avantajlı koşulları, SIXT rent car iş birliği ile yenilikçi bir çözümle müşterilere sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni mobilite çözümleri ile uçtan uca ve en iyi müşteri deneyimi için mobilite çözümleri geliştirmeye devam ediyor.

Son 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olan Fiat, 500e modeli ile başlattığı abonelik iş modeli ile bir ilk gerçekleştirilerek.

SIXT iş birliği ile hayata geçen yeni otomobil abonelik sistemi ile farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlanıyor. Aboneliklerini başlatmak isteyen kullanıcılar, Fiat Türkiye'nin resmi web sitesindeki 'Mobilite Menüsü' altından başvurabilecek ya da Fiat'ın online satış kanalı (onlinefiat.com.tr) üzerinden beğendikleri 500e modeli için rezervasyonlarını oluşturabilecek.

Otomobil Abonelik Sistemi ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yöntemlerinin en iyi özellikleri bir araya getiriliyor. Abonelik modelinde, kısa dönem kiralamada, kiralamayı uzattığınızda sürekli değişen bedelleri ve operasyonel kiralamadaki kontrat bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.

Fiat ve SIXT rent a car iş birliği ile devreye alınan model kapsamında, kullanıcılar abonelik süresi boyunca sabit bir ücret karşılığında araç aboneliklerini başlatabilecek ve diledikleri zaman, ek bir bedel ödemeden aboneliklerini sonlandırabilecek. Sistem sayesinde kullanıcılar esnek koşullarla tam elektrikli 500e otomobillerini deneyimleme şansı bulurken, araç sahibi olmanın getirdiği tüm vergilerden veya kiralamada süre koşulundan muaf olacak.

- 500e, dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında fark yaratıyor

Sınıfının en teknolojik otomobili olan ve segmentinde ikinci Seviye Otonom Sürüş Destek Sistemi'ne sahip ilk şehir otomobili 500e, 3+1 ve Cabrio olmak üzere 3 farklı gövde tipi ile tercih edilebiliyor.

WLTP standartlarına göre 320 kilometre menzile sahip olan modelin, buz beyazı, sonsuz siyah, rose gold, mineral gri, ve gök mavi renkleri bulunuyor. FIAT 500e, JBL 'Sanal Mekanlar (Müzik Odam, Kayıt Stüdyom, Opera Salonu, Açık Hava Mekanım)' teknolojisiyle donatılan, 'dünyanın ilk şehir otomobili' olarak da otomotiv dünyasında fark yaratıyor.

Çevre dostu araçlara, parkında öncelik veren SIXT rent a car, SIXT+ lansmanı ile Avrupa'da en çok tercih edilen tam elektrikli araçlar arasında ilk sıralarda gelen Fiat 500e'yi araç kullanıcılarına elektrikli araç deneyimi yaşatmak amacıyla ve farklı bir kullanım modeliyle sunacak. Böylelikle ilk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957'den bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500'ün, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e yenilikçi bir kullanım deneyimi ile de müşterileriyle buluşacak.

Müşteriler, temmuz ayından itibaren aylık 29 bin 900 TL + KDV'lik bedelle 500e'ye abone olabilecek.

AA