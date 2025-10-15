İSTANBUL (AA) - FIAT, yeni küresel ürün gamının ilk modeli yeni 'Grande Panda'yı 1 milyon 399 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sundu.

Markanın Torino'daki FIAT Tasarım Merkezinde tasarlanan model, kompakt boyutları, ince hatları ve özenle tasarlanan iç mekanıyla aileler ve kentsel mobilite için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Stellantis'in dünyanın her bölgesinde kullanılabilecek, çok yönlü ve farklı motor seçeneklerini destekleyen Smart Car platformu üzerinde geliştirdiği ilk FIAT modeli özelliğini taşıyan Grande Panda, gelecek yıllarda satışa sunulacak yeni bir model ailesinin öncülüğünü de yapacak.



Markanın geniş ürün gamıyla dünyanın dört bir yanındaki farklı pazarlardan müşterilere ihtiyaç ve beklentilerine göre yanıt veren platform, yeni Grande Panda'nın sosyal bir öneme sahip olmasını sağlayacak. FIAT, gelecek yıllarda satışa sunulacak küresel model ailesini, bu model üzerinden şekillendirecek.



FIAT, dünyaya tanıtımını gerçekleştirdiği yeni küresel ürün gamının ilk modeli Grande Panda'nın 320 kilometre menzil sunan elektrikli versiyonunu, 'La Prima' donanım seviyesiyle, Türkiye'de lansman dönemine özel 1 milyon 399 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturdu.



- 'Türkiye'de kısa sürede sevileceğine inanıyoruz'

İstanbul'daki Rahmi M. Koç Müzesinde düzenlenen aracın lansman etkinliğinde konuşan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Grande Panda'nın Türkiye'de kısa sürede sevileceğine ve FIAT markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inandığını belirtti.

Aytaç, 'Yıl sonuna dek 2 bin adet Grande Panda'yı Türkiye yollarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. FIAT markasının geleceğinin ilk temsilcisi olan Grande Panda, yepyeni tasarım dili, yenilikçi teknolojileri, kompakt boyutları ve geniş iç hacmiyle mükemmel bir denge sunuyor. Model, şehir hayatı için ideal, çok yönlü bir araç olarak ailelerin de tercihi olacak.' dedi.

- Ortalama üstü bagaj hacmiyle öne çıkıyor

Grande Panda, 1,58 metre yüksekliği, aynalar hariç 1,76 metre genişliği ve 3,99 metre uzunluğunun sağladığı kompakt boyutuyla 5 kişi için konforlu bir yolculuk sağlıyor.

FIAT'ın gri renkli otomobil üretmeme politikası 'No Grey' doğrultusunda İtalyan yaşam tarzının enerjisini yansıtan 7 farklı canlı renk seçeneğiyle satışa çıkarılan yeni Grande Panda, aracın farklı noktalarında yer alan 13 litrelik geniş bir saklama alanı sunuyor.



Yeni Grande Panda, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli versiyonunda 361 litrelik maksimum kapasiteyle ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi sağlıyor. Bu da aracı aile işleri ve günlük alışveriş için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Tamamen elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulan Grande Panda, 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) e-motorla 320 kilometre menzile çıkabiliyor. 132 kilometre hız limitiyle 4,2 saniyede 50 kilometreye çıkan model, 100 kilometreye ise 11,5 saniyede ulaşıyor.



Yeni model, aracın ön tarafında (arka şarj portuna ek olarak) 7 kW'ye kadar şarj edebilen ve şarj seviyesini 4 saat 20 dakikada yüzde 20'den 80'e tamamlayan entegre bir AC spiral geri çekilebilir kabloyla donatıldı. Aracın arka kısmında bulunan 100 kW şarj gücü sunan hızlı şarj portuyla ise aynı işlem, yüzde 20'den 80'e 27 dakikada tamamlanıyor.

