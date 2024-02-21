FIBA Avrupa Başkanı Garbajosa, Avrupalı medya kuruluşlarından bazı bazın mensupları ile bir araya geldi ve sorularını yanıtladı.

Garbajosa, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) ile FIBA arasında iyiye giden ilişkiler hakkında "Açıkçası çok şey değişti. En başta FIBA, FIBA Avrupa ve Avrupa Ligi’nin başkanları değişti. Geçmişte yaşananların Avrupa basketbolu ekosistemine bir faydası olmadığının hepimiz farkındaydık. Bu bağlamda diyaloğa başladığımız zaman Avrupa basketbolu ekosisteminden gelen tepkilerin son derece pozitif ve destekleyici olduğunu gördük." dedi.

Kulüpler, oyuncular ve sponsorların bu diyaloglara pozitif reaksiyon verdiğini belirten Garbajosa, "Herkes FIBA ve Avrupa Ligi arasında diyaloğun yeniden başlamasından dolayı mutlu." sözlerini kullandı.

Bir oyuncunun yaşayabileceği en kötü durumun, milli takımı ile kulübünde oynamak arasında seçim yapmak zorunda kalması olduğunu ve Avrupa Ligi ile FIBA arasındaki anlaşmanın şu an için sadece şubat ayındaki pencereyi kapsadığını aktaran Garbajosa, şunları kaydetti:

"Hem FIBA Avrupa hem de Avrupa Ligi arasında birçok toplantımız oldu ve olacak. Toplantılar sırasındaki atmosfer son derece iş birlikçi ve olumlu. Bazen anlaşmaya varmak kolay olmuyor çünkü her iki tarafın da birçok farklı çıkarı var. Ancak iyi bir atmosfere sahip olduğunuzda ve toplantıya bir anlaşma bulmaya çalışma davranışıyla yaklaştığınızda bu, çok daha kolay oluyor. Avrupa Ligi ve milli takım maçları arasındaki bu iş birliğinin tüm Avrupa basketbol ekosistemi için gerçekten iyi olduğuna inanıyorum."

"Avrupa Ligi'ne farklı kıtadan bir takımın katılma ihtimali hoşuma gitmiyor"

Dubai'nin Avrupa Ligi'ne katılmasını mantıklı bulmadığını belirten Garbajosa, şunları söyledi:

"Şu ana kadar bu konuya dair duyduklarım yalnızca birer iddiadan ibaret. Herhangi bir resmi teklif veya anlaşma görmedim. Açıkçası FIBA Avrupa Başkanı olarak bu fikir hoşuma gitmiyor. Kıtamızda yer alan takımların katıldığı bir organizasyona farklı kıtadan bir takımın katılma ihtimali hoşuma gitmiyor. Bana göre adı 'Avrupa Ligi' olan bir organizasyona farklı kıtadan bir takımın katılması mantıklı değil, bunu FIBA Avrupa Başkanı olarak söylüyorum. Bu ihtimal gerçeğe dönüşürse Avrupa basketbolunu nasıl etkileyeceğini göreceğiz, ayrıca takımların seyahat planlamalarını ve bütçelerini nasıl etkileyeceğini de göreceğiz. Eğer bu organizasyona Orta Doğu’dan veya Asya’dan takımları dahil ederseniz işler karmaşık bir hal alır. Bu olursa ne olacak, bu durum ligden bir takımın yollanacağı anlamına mı gelecek? Ya da 19 takımla mı devam edecekler? Bu bana pek mantıklı gelmiyor."

"Avrupa'da dört müsabakanın çok fazla olduğuna inanıyorum"

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve Avrupa Kupası (EuroCup) arasındaki olası birleşme söylentilerine de değinen Garbajosa, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen toplantıda da bunu tartıştık, tartışmaya da devam edeceğiz. Buna 'birleşme' turnuvası adını veremem çünkü onu tanımlamamız gerekiyor. Çünkü farklı yayın sözleşmelerinden, sponsorluk isminden, sponsorluk sözleşmesinden bahsediyoruz. Ben gerçekten Avrupa'da dört müsabakanın çok fazla olduğuna inanıyorum. Peki, eğer Avrupa Ligi'ni en üst düzey müsabaka olarak kabul edersek, FIBA Avrupa Kupası'nı da en geniş turnuva olarak anlarsak, ortada ne var? Gerçekten bunları nasıl birleştireceğimizi bulmalıyız. Avrupa'daki kendi turnuvalarımız için ortak bir yapı bulmanın zamanı geldi."