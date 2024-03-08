Sosyal medya, siyasi partilere spesifik hedef kitlelere ulaşma imkanı veriyor Sosyal medya, siyasi partilere spesifik hedef kitlelere ulaşma imkanı veriyor
Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA