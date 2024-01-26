Visa'dan yapılan açıklamaya göre, marka ile FIFA'nın Resmi FIFA Ortaklığı anlaşması, 2026'da tarihin en büyük FIFA Dünya Kupası’nı kapsamanın yanı sıra, futbolun gelişimi ile birlikte sporcu, taraftar ve iş ortaklarını desteklemek üzere heyecan verici gençlik organizasyonları, plaj futbolu ve FIFA etkinliklerini de içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA, Visa ile uzun süredir devam eden ve çok güzel bir gelecek vadeden başarılı ortaklığını sürdürmekten heyecan duyuyor. Visa'nın taraftar deneyimini geliştirmeye yönelik sağlam taahhüdü ve ödeme teknolojilerine yenilikçi yaklaşımı, FIFA'nın futbolu küresel çapta ve herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla örtüşüyor. Birlikte, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için olağanüstü anlar sunmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Visa Dünya Pazarları Grup Başkanı Oliver Jenkyn de, "FIFA ile iş birliğimiz markamız, iş ortaklarımız ve kart sahiplerimiz için büyük faydalar getirdi. Uzun soluklu ortaklığımızı sürdürmekten ve dünyanın en popülerleri arasında olan bu spor turnuvalarında kesintisiz ödeme deneyimini sunmaktan heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA İş Başkanı Romy Gai ise konuyla ilgili olarak, "2007’den bu yana Visa, geçen yıl Katar’daki FIFA Dünya Kupası ve yine geçen yıl Avustralya ve Yeni Zelanda’da rekor kıran FIFA Kadınlar Dünya Kupası da dahil olmak üzere 40’tan fazla FIFA organizasyonunda ödeme deneyimini sağlamakta kilit rol oynadı. 16 yıllık iş birliğimiz süresi boyunca taraftar deneyimi büyük aşamalardan geçerek geliştiyse de FIFA ve Visa olarak FIFA Dünya Kupası 2026'da daha da modernleşmiş dijital, kişiselleştirilmiş ve pürüzsüz satın alma deneyimleri sunmaya odaklandık." açıklamasını yaptı.

Visa Pazarlama Başkanı Frank Cooper da iş birliği ile ilgili şunları aktardı:

"Visa'nın FIFA ile iş birliğinde başlıca hedeflerinden biri hem taraftarların hem de sporcuların deneyimini zenginleştirmek. FIFA Dünya Kupası 26, Visa'nın bu hedefe ulaşmasında eşsiz bir fırsat sunuyor. Rekabetçi sporlar eğlence olarak kabul edilse de aynı zamanda sürekli gelişerek büyüyen bir ticari alanı da temsil ediyorlar. Bu da Visa'nın kültür ve ekonominin kesiştiği noktada faaliyet göstermesine ve heyecana ister oturma odalarından ister tribünlerde aksiyonun kalbinden ortak olsunlar, kart sahiplerimizin maç günü yüksek beklentilerini karşılamamıza olanak tanıyor."

Açıklamaya göre, Visa, FIFA'nın dünya çapındaki organizasyonlarında Resmi Ödeme Teknolojisi Ortağı olmaya devam edecek ve FIFA'nın tutkulu taraftarları için sorunsuz ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlayacak. Visa kart sahipleri, bu iş birliği sayesinde FIFA turnuvaları boyunca özel erişim hakkıyla sahne arkası etkinlikleri ve ön satış fırsatları ile, FIFA mağazaları ve FIFAstore.com'da online alışverişler de dahil olmak üzere yenilikçi kampanyalardan faydalanabilecek.

Visa ve FIFA ayrıca Visa'nın "Dijital Taraftarlar: Online Bağlantılı Deneyimler Taraftarlığın Geleceğini Nasıl Güçlendirebilir" başlıklı raporundan elde edilen bilgilerden yararlanarak, şimdiye kadarki en büyük FIFA Dünya Kupası'nda ve diğer FIFA turnuvalarında, taraftar deneyimini iyileştirmek üzere birlikte çalışacak.