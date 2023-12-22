Infantino, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin ardından hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz hakemler için her türlü tacize ve şiddete karşı mücadele etmeliyiz, aynı zamanda saygı ve hoşgörüyü de geri getirmeliyiz." diyen Infantino, "Bu bizimle başlıyor, sizlerle, futbolun liderleriyle, konuşma şeklimizle, davranışlarımızla başlıyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur, çünkü yaptıklarımızın pek çok kız ve erkek çocuğunu etkilemesi sadece olumlu değil aynı zamanda olumsuz yönde de oluyor." ifadelerini kullandı.

"Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir"

2002 FIFA Dünya Kupası finalini de yöneten FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise futbolda hakeme saldırı olaylarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını söyledi.

Zirvedeki bir panelde hakemlerle ilgili konuşan Collina, şunları kaydetti:

"Bu olay (Türkiye'de hakeme yönelik saldırı olayı), medya tarafından bildirildi, ancak medyanın dikkatini çekmeyen, amatör liglerde, taban futbolunda hakemleri içeren birçok olay var. Bu hakemlerin çoğu genç, erkek ve kız çocuklarından oluşuyor. Bu hakemlerin çoğu, sözlü, hatta fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sözlü ve fiziksel tacize uğruyorlar ve onları istismar edenler de çoğu zaman maç oynayan kız ve erkek çocukların ebeveynleridir. Bu, kabul edilemez. Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir. Bu doğru. Dünyanın dört bir yanındaki futbol liderlerine çok geç olmadan bir şeyler yapmaları için yalvarıyorum. Yeter artık."

Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında 11 Aralık'ta oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler için uluslararası futbol camiasından destek mesajları yayınlanmıştı.