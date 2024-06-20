Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlhan Palut: Oyuncu gelişimi anlamında çok iyi bir sezon geçirdik

İlhan Palut: Oyuncu gelişimi anlamında çok iyi bir sezon geçirdik

Arjantin : Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, De Cecco (Danani, Franchi)

Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.