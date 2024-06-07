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Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takımda hedef, organizasyonun ilk galibiyetini alabilmek.

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