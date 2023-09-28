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Japon araştırmacılar, bulutlarda mikroplastiklerin olduğunu ortaya koydu

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

Filenin Efeleri , 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

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