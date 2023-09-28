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Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve üst düzey güvenlik yetkililerine ev sahipliği yapan Dhusamareb kenti, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı başlatılan mücadelede üs görevi görüyor.

BBC'nin yardım çağrısı, altı kadının kurtarılmasına yol açtı

BBC'nin yardım çağrısı, altı kadının kurtarılmasına yol açtı

Kentteki güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Somali ordusu, Dhusamareb kentine girmeye çalışan iki aracı durdurdu.

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