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A Milli Takım, Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşılaşacak.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 3-0 kaybeden milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Mehmet Topal, Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu

Mehmet Topal, Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu

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