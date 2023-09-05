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Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Milli takım, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre " Filenin Efeleri ", olimpiyat elemeleri maçlarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

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