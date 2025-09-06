A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Mücadelenin başlarında denge hakim olurken setin ilk dakikaları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan itibaren 2 sayılık seri yakalayan Japonya, 8-6 öne geçti. Milliler, seriye seriyle karşılık vererek 10-10'da eşitliği buldu. Setin ortalarında savunmada etkili olan Japonya, 4 sayılık (15-11) fark yakaladı. Sonlara doğru farkı artıran Japonya, iyi oynadığı ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan ay-yıldızlılar, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarında Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile arka arkaya sayılar bulan milli takım, farkı 5'e (11-16) çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, ikinci seti, 25-17 önde bitirdi ve 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan Türkiye, 3 sayılık (4-7) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında da avantajını (11-15) sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan milliler, üçüncü seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette iki takım da etkili hücum ederken sette 6-6ve 14-14'te skor eşitlendi. Farkı artıran Japonya'ya karşı etkili servisler kullanan milli takım, 24-24'te eşitliği yakaladı. Milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

Melissa Vargas, 28 sayı buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

Santarelli, ikinci kez finalde

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

Ferhat Akbaş yarı finale gelerek tarihe geçti

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.