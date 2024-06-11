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Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak " Filenin Sultanları ", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

Futsal Milli Takımı, iki hazırlık maçı oynayacak

Futsal Milli Takımı, iki hazırlık maçı oynayacak

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