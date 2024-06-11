Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.
Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.
8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
12 Haziran Çarşamba:
12.00 Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya
Kaynak: AA