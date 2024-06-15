Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Kolezyum

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)

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Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Wu, Yuan (Mengjie Wang, Ni, Zheng, Zhang, Xu)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı)

Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13

Süre: 110 dakika

Kaynak: AA