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Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan " Filenin Sultanları " yarın TSİ 15.30'da Çin ile mücadele edecek.

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