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Gruplar şu şekilde:

Olimpiyat elemelerinde 24 takım; Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında ilk 5'e girenler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda parkeye çıkacak 12 ülke arasında yerini alacak.

Millilerin elemelerdeki maç programı şöyle:

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası " Filenin Sultanları ", B Grubu'nda dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte yer alıyor.

Milli takım, olimpiyat elemelerine Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek başladı.

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