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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni teknik direktörle ilgili açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni teknik direktörle ilgili açıklama

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Son şampiyon milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre " Filenin Sultanları ", 2024 yılındaki ilk sınavını VNL'de verecek.

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