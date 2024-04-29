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36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.

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