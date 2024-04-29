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Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:

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