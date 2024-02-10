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Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Ülkenin Maygatasan bölgesinin kuzeybatısındaki depremin büyüklüğü 5,4 olarak kaydedildi, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler 'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

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