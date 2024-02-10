Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin Maygatasan bölgesinin kuzeybatısındaki depremin büyüklüğü 5,4 olarak kaydedildi, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA